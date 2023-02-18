Великобритания уже начала учить украинских пилотов, - Сунак

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Что касается истребителей. Это то, о чем мы объявили. Мы начинаем обучать украинских пилотов как на стандартных самолетах НАТО, так и на тактике НАТО. Я считаю, что это важно. И когда мы говорим о долгосрочном пути повышения безопасности Украины, это то, что мы начали делать уже", - подчеркнул Сунак.

Он добавил, что всем известно о сложностях в обеспечении тех или иных типов самолетов. Впрочем, Великобритания готова поддержать страны, которые сейчас готовы предоставить Украине самолеты.

"Но хочу сказать очень ясно. Если есть страны, которые могут немедленно предоставить самолеты Украине, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", - заявил премьер-министр Великобритании.

Всем известно, что есть сложности в обеспечении тех или иных типов самолетов, потому что все, что с этим идет, – огромный дополнительный комплекс. Но хочу сказать очень четко. Если есть страны, которые могут немедленно предоставить самолеты Украине, Великобритания с радостью поддержит их в этом".