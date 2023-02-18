Великобритания уже начала учить украинских пилотов, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 18 февраля, рассказал, что его страна уже начала обучать украинских пилотов
Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.
"Что касается истребителей. Это то, о чем мы объявили. Мы начинаем обучать украинских пилотов как на стандартных самолетах НАТО, так и на тактике НАТО. Я считаю, что это важно. И когда мы говорим о долгосрочном пути повышения безопасности Украины, это то, что мы начали делать уже", - подчеркнул Сунак.
Он добавил, что всем известно о сложностях в обеспечении тех или иных типов самолетов. Впрочем, Великобритания готова поддержать страны, которые сейчас готовы предоставить Украине самолеты.
"Но хочу сказать очень ясно. Если есть страны, которые могут немедленно предоставить самолеты Украине, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", - заявил премьер-министр Великобритании.
Всем известно, что есть сложности в обеспечении тех или иных типов самолетов, потому что все, что с этим идет, – огромный дополнительный комплекс. Но хочу сказать очень четко. Если есть страны, которые могут немедленно предоставить самолеты Украине, Великобритания с радостью поддержит их в этом".
- 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем субботнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности будет призывать усилить военную помощь Украине. Также он заявил, что Великобритания станет первой страной , которая предоставит Украине оружие большой дальности.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
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