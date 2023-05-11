Великобритания уже доставила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow, - CNN
Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, предоставив ВСУ новый ударный потенциал накануне контрнаступления
Об этом пишет CNN.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией. Обычно ее запускают из воздуха.
С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).
Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не в сторону России.
Ракета Storm Shadow является "настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия", – сказал американский военный чиновник. Ракета предоставит Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны.
- 9 мая стало известно, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
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