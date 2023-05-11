Об этом пишет CNN.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией. Обычно ее запускают из воздуха.

С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не в сторону России.

Ракета Storm Shadow является "настоящим изменением правил игры с точки зрения дальности действия", – сказал американский военный чиновник. Ракета предоставит Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны.