Великобритания усилит военную и экономическую поддержку Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом он написал в Twitter.
"Я разговаривал с Зеленским и сообщил ему, как я буду работать над продвижением интересов Украины на саммитах НАТО и G7 на следующей неделе", - заявил Джонсон.
Он также добавил, что Великобритания будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине, чтобы помочь ей положить конец войне.
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