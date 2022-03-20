Великобритания усилит военную и экономическую поддержку Украины

Об этом он написал в Twitter.

"Я разговаривал с Зеленским и сообщил ему, как я буду работать над продвижением интересов Украины на саммитах НАТО и G7 на следующей неделе", - заявил Джонсон.

Он также добавил, что Великобритания будет продолжать усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украине, чтобы помочь ей положить конец войне.