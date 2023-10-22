Великобритания учит украинских инженеров защищать критическую инфраструктуру от вражеских атак
Британские инженеры разработали программу обучения для украинских гражданских инженеров по защите энергетической инфраструктуры от российских воздушных атак
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Повреждение и разрушение критических объектов инфраструктуры российскими ракетными и беспилотными атаками является одной из самых больших угроз для жизни и безопасности украинских гражданских после незаконного вторжения Путина", - говорится в сообщении.
Отмечается, украинских инженеров учили, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также где лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь защитить эти места от российских атак.
"Украинский народ продемонстрировал непреклонную стойкость перед лицом этого незаконного вторжения, и этот специализированный пакет обучения поможет спасти жизни в холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии жизненно важен", - сказал министр обороны Грант Шаппс.
- По состоянию на 20 октября ключевой проблемой всего энергетического комплекса являются долги на энергорынке, которые очень усложняют подготовку к зиме.
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