Великобритания учит украинских инженеров защищать критическую инфраструктуру от вражеских атак

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"Повреждение и разрушение критических объектов инфраструктуры российскими ракетными и беспилотными атаками является одной из самых больших угроз для жизни и безопасности украинских гражданских после незаконного вторжения Путина", - говорится в сообщении.

Отмечается, украинских инженеров учили, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также где лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь защитить эти места от российских атак.

"Украинский народ продемонстрировал непреклонную стойкость перед лицом этого незаконного вторжения, и этот специализированный пакет обучения поможет спасти жизни в холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии жизненно важен", - сказал министр обороны Грант Шаппс.