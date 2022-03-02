Об этом сообщили в Министерстве транспорта Великобритании, передает "Еспресо".



Новые санкции касаются большой части финансовой системы России. В частности, запрет входить в порты Великобритании распространяется на любые российские корабли. Кроме того, ограничения запретят британцам осуществлять финансовые операции с участием Центрального банка РФ, Российского фонда национального богатства и Министерства финансов РФ, российские компании не смогут выпускать ценные бумаги, инструменты денежного рынка в Великобритании, будут усилены торговые ограничения против РФ.

Британия также ввела санкции против Белоруссии.

Ранее Великобритания закрыла небо для самолетов РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb