Великобритания теперь будет задерживать российские корабли
Соединенное Королевство ввело новый пакет санкций против России, предусматривающих разрешение на задержание судов государства-террориста
Об этом сообщили в Министерстве транспорта Великобритании, передает "Еспресо".
Новые санкции касаются большой части финансовой системы России. В частности, запрет входить в порты Великобритании распространяется на любые российские корабли. Кроме того, ограничения запретят британцам осуществлять финансовые операции с участием Центрального банка РФ, Российского фонда национального богатства и Министерства финансов РФ, российские компании не смогут выпускать ценные бумаги, инструменты денежного рынка в Великобритании, будут усилены торговые ограничения против РФ.
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