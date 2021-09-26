Великобритания срочно выдаст 5 тыс. рабочих виз водителям грузовиков
На фоне проблем с поставками продовольственных товаров и бензина правительство Великобритании намерено выдать 10 500 рабочих виз иностранным работникам, в том числе 5000 водителям грузовых автомобилей и 5500 специалистам по переработке птичьего мяса
Такое заявление сделало Министерство транспорта Соединенного Королевства, передает Еспресо.TV .
Ожидается, что обладатели этих виз смогут работать в стране до 24 декабря и таким образом помогут своевременно, до Рождества, заполнить товарами полки британских супермаркетов и магазинов с игрушками.
По данным профсоюза Road Haulage Association, Соединенном Королевстве сегодня не хватает около 100 000 водителей большегрузных автомобилей. Именно поэтому в последнее время полки супермаркетов по всей стране порой оказывались пустыми, а водители сталкивались с нехваткой горючего на заправках, объясняет DW .
Одной из причин нехватки кадров стало вызванное Brexit сокращение количества трудоустроенных в Британии граждан ЕС, а также вызванный пандемией COVID-19 длительный перерыв в автошколах.
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