Великобритания совместно с США ищут альтернативу GPS на случай атаки РФ на спутники
Великобритания при поддержке США ищет варианты замены данных GPS, которые не будут зависимы от сигналов со спутников из-за беспокойства, что Россия попытается блокировать работу спутников
Об этом сообщает The Times.
Военные предполагают, что вскоре войны могут разворачиваться с помощью устройств укрощения сигнала без выстрела. Об этом, в частности, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куинн. По его словам, правительству "нужно быть бдительным" по поводу угрозы вмешательства спутников, поскольку Россия использует войну в Украине, чтобы проверить свои препятствия GPS. "Нам нужно извлечь из этого уроки и продолжать нашу собственную инновационную работу в этой области", – добавляет Куин.
Информацию о поиске правительством альтернатив GPS подтвердили в британском министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.
По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, включая британскую OneWeb и американскую NextNav. С последней уже ведутся переговоры о развертывании в Лондоне и Манчестере системы навигации, использующей только сигнал наземных станций.
"Мы сотрудничаем с федеральным правительством США, чтобы попытаться создать систему, которая сможет заменить GPS в связи с угрозой, которой подвергается GPS со стороны России и других государств", - заявил глава NextNav Ганеш Паттабираман.
По его словам, резкое прекращение работы GPS станет "почти экзистенциальной" угрозой, поскольку может привести к сбоям в работе систем энергоснабжения, мобильных телефонов, банков и серьезно усложнит использование высокоточных вооружений.
- Отметим, глава Пентагона заявил, что общая стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна.
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