Великобритания сообщила о дальнейших санкциях против РФ

Об этом она заявила в Палате общин, сообщает ЕП.

"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых ограничений по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", - заявила Трасс.

По ее словам, Британия заморозит активы еще трех российских банков – ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие".

Российские гиганты, такие как Газпром, больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в ВБ.

Она также объявила, что страна запретит экспорт в Россию из Британии в ряде "критических секторов", куда входит и высокотехнологичное оборудование.

Трасс сказала, что Британия "готова пойти на экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется".

Министр добавила, что она "настроена пойти намного, гораздо дальше" в применении санкций.

Великобритания также заявляет, что возглавит усилия по отстранению РФ от Интерпола.