Великобритания сообщила о дальнейших санкциях против РФ
Министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что еще три российских банка попадут под санкции
Об этом она заявила в Палате общин, сообщает ЕП.
"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых ограничений по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", - заявила Трасс.
По ее словам, Британия заморозит активы еще трех российских банков – ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие".
Российские гиганты, такие как Газпром, больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в ВБ.
Она также объявила, что страна запретит экспорт в Россию из Британии в ряде "критических секторов", куда входит и высокотехнологичное оборудование.
Трасс сказала, что Британия "готова пойти на экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется".
Министр добавила, что она "настроена пойти намного, гораздо дальше" в применении санкций.
Великобритания также заявляет, что возглавит усилия по отстранению РФ от Интерпола.
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