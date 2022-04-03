Великобритания сократит ожидания виз для украинских беженцев

Об этом сообщает The National.



Первоначально Министерство внутренних дел подсчитало, что сможет обработать 10 000 виз в течение первой недели, но по состоянию на пятницу Великобритания выдала только 4 700 виз людям, ищущим убежища в стране. В целом, с начала войны украинцам выдали 29 200 виз, в том числе 24 400 по отдельной семейной схеме, сообщает Министерство внутренних дел.



Министр Великобритании Харрингтон признал, что процесс был "слишком медленным", и сказал, что есть люди, которые "работают сверхурочно каждый вечер и семь дней в неделю", чтобы ускорить его.



"У нас не было должной системы управления массовым потоком людей из-за границы. Система предоставления убежища, программа сирийских беженцев и все остальное базировались на гораздо меньшем объеме людей", – сказал он.



Украинские беженцы прибывают в Британию по программе Homes for Ukraine В рамках этой программы более 200 000 человек зарегистрировались, чтобы предложить жилье украинцам.



Харрингтон сказал, что количество проверок беженцев и их спонсоров из Великобритании занимает "слишком много времени" и добавил, что работает с министерством внутренних дел Прити Патель, чтобы сократить 51-страничную форму, которую украинцы должны заполнять.



"Я хочу сократить этот процесс до разумного количества времени. Я рад публично сказать, что моя цель – 48 часов с момента загрузки заявки до получения разрешения на въезд", – сказал он.

Напомним, Британия и союзники предоставят Украине средства ПВО и артиллерию.

Также Великобритания заморозила активы трех пророссийских компаний, помогавших РФ обойти европейские пакеты санкций.