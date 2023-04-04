Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Теперь российский олигарх подозревается только в отмывании средств. С Михаила Фридмана сняли подозрения в заговоре для обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью предоставления ложных показаний.

Представитель NCA заявил, что агентство больше проводит упомянутые расследования в отношении "богатого 58-летнего россиянина", при этом не указав его имени.