Великобритания сняла с российского олигарха Фридмана часть обвинений, - FT
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сняло с российского олигарха Михаила Фридмана два из трех обвинений
Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Теперь российский олигарх подозревается только в отмывании средств. С Михаила Фридмана сняли подозрения в заговоре для обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью предоставления ложных показаний.
Представитель NCA заявил, что агентство больше проводит упомянутые расследования в отношении "богатого 58-летнего россиянина", при этом не указав его имени.
- В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российского олигарха Фридмана. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
- Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
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