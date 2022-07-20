English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей

Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей

20 июля, 2022 среда
20:25
Мир

Правительство Великобритании изменило правила въезда для украинских беженцев в рамках программы "Дом для Украины". Теперь маленькие украинцы смогут пересекать границу без сопровождения родителей

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Guardian.

Согласно новым правилам, ребенок сможет самостоятельно въехать на территорию Великобритании, если один из его родителей или опекун подтвердят, что "это в его (ребенка, - ред.) лучшиех интересах".

Кроме того, граждане Соединенного королевства, которые согласятся принять у себя ребенка из Украины, должны обязаться взять его не менее чем на 3 года (вместо 6 месяцев в случае взрослых) или пока ребенку не исполнится 18 лет.

В министерстве внутренних дел страны отмечают, что заявки от детей, которые были поданы предварительно, уже рассмотрели. В дальнейшем новые можно будет отправлять с 10 августа.

По данным The Guardian, из-за невозможности въезда в Британию без родителя тысячи детей остались в Украине, в том числе и на временно оккупированных Россией территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Великобритания
беженцы из Украины
Читайте также:
Путін
20 июля, 2022 среда
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
18 июля, 2022 понедельник
Это самая новая модификация, их всего 12 бортов. Эксперт рассказал интересные детали о сбитом оккупантами собственном Су-34
Роман Безсмертний
19 июля, 2022 вторник
Зеленский сделал выбор в пользу Ермака и Татарова, поэтому избрание Клименко руководителем САП затягивалось - дипломат Бессмертный
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.79
    Покупка 35.79
    Продажа 36.78
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
22:04
"Шахтер" купил футболиста, игравшего за молодежную сборную Хорватии
21:41
Премьер Италии Драги отказался уходить в отставку. Коалиция в парламенте распалась
21:28
Роскомнадзор угрожает принять меры против Википедии
21:27
В Чехии запретили производство и продажу пластиковых приборов, тарелок и соломинок
21:15
В Гааге до конца года могут рассмотреть первое дело российского военного преступника
21:06
В Латвии планируют создать госпредприятие по производству боеприпасов
21:02
Ллойд Остин
"Аплодирую стоя скорости обучения украинцев": Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS
20:51
Бывший футболист "Шахтера", которого выгнали из "Кривбасса", стал тренером российского клуба
20:50
эстония солдаты
В Эстонии доля добровольцев среди призывников выросла до 63%
20:49
Оккупанты хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ, - Энергоатом
20:38
В Белогоровке бойцы спецподразделения KRAKEN взяли в плен российского разведчика
20:32
Эксклюзив
Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
20:31
"Динамо"
"Динамо" – "Фенербахче": составы команд на стартовый матч украинцев в еврокубках
20:20
Эксклюзив
Лавров уже плохо скрывает нарастающую в Кремле панику, - эксперт Defense Express Киричевский
20:19
Инфографика
$400 млн в день. Эксперты подсчитали расходы России на войну в Украине
20:05
На фото Дмитрий Кулеба
Россияне хотят крови, а не переговоров. Кулеба ответил Лаврову
19:33
Украинский народ наградили премией Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека
19:21
Залужный обсудил с Верховным главнокомандующим сил НАТО Каволи сотрудничество на уровне штабов
19:12
"Не делайте наши народы врагами": ВСУ обратились к белорусским военным
19:09
"Гребут всех подряд, пришли две бабы бухие, их записали": оккупанты жалуются на "пополнение" личного состава и невыплату денег
19:00
Минобороны призвало украинцев не называть оружие, из которого армия бьет врага, и не связывать ВСУ с ударами по гражданским объектам россиян
18:56
Литва дополнительно предоставит Украине бронетранспортеры и боеприпасы
18:53
Эксклюзив
Белорусские военные могут подписать контракт с армией России, чтобы принять участие в войне, - генерал-майор СБУ Ягун
18:45
Перехват СБУ: отец российского оккупанта посоветовал сыну, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины
18:43
Россия с потерями отступила от Григоровки и Спорного в Донецкой области, - Генштаб ВСУ
18:38
На Волыни разоблачили благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку
18:31
Стали известны окончательные претенденты на должность премьера Великобритании
18:22
Эксклюзив
Ллойд Остин
Результат Рамштайна будет объявлен на поле боя, – эксперт Defense Express Киричевский
18:19
Украина в этом году потеряет не менее 20% урожая озимых, - Минагрополитики
18:12
На Запорожье двое комбайнеров подорвались на противотанковой мине
17:57
Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей, - советница Зеленского по правам ребенка
17:54
Эксклюзив
Украина потеряла уникальный шанс получить ПДЧ в НАТО на саммите в Мадриде, - Синютка
17:54
Эксклюзив
Виктор Ягун
Когда США признают Россию спонсором терроризма, мир откажется от отношений с Путиным, - генерал-майор СБУ Ягун
17:54
На Харьковщине враг обстрелял поля пшеницы, спасатели уберегли от пожара урожай на 66 гектарах
17:43
В Госспецсвязи предупредили украинцев о новой кибератаке
17:39
Включая эмбарго на золото: послы Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России
17:30
Не исключено, что смертоносный вирус Марбурга могут завезти в Украину, – инфекционист
17:27
Португалия передала Украине в целом 315 тонн военной техники
17:20
Эксклюзив
план деімперіалізації Росії
Украина готовит план деимпериализации России, - экс-нардеп Гопко
17:18
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 15-20 июля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV