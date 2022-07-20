Великобритания разрешила въезд украинским детям без сопровождения родителей
Правительство Великобритании изменило правила въезда для украинских беженцев в рамках программы "Дом для Украины". Теперь маленькие украинцы смогут пересекать границу без сопровождения родителей
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Guardian.
Согласно новым правилам, ребенок сможет самостоятельно въехать на территорию Великобритании, если один из его родителей или опекун подтвердят, что "это в его (ребенка, - ред.) лучшиех интересах".
Кроме того, граждане Соединенного королевства, которые согласятся принять у себя ребенка из Украины, должны обязаться взять его не менее чем на 3 года (вместо 6 месяцев в случае взрослых) или пока ребенку не исполнится 18 лет.
В министерстве внутренних дел страны отмечают, что заявки от детей, которые были поданы предварительно, уже рассмотрели. В дальнейшем новые можно будет отправлять с 10 августа.
По данным The Guardian, из-за невозможности въезда в Британию без родителя тысячи детей остались в Украине, в том числе и на временно оккупированных Россией территориях.
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