Великобритания разрешила экстрадицию основателя Wikileaks Ассанжа в США
Глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает Reuters.
МВД Великобритании отмечает, что экстрадиция Ассанжа не нарушит его права на справедливый суд. Министерство уверено, что в США с Ассанжем будут вести себя должным образом, в том числе учитывая состояние его здоровья.
Команда Wikileaks заявила, что обжалует это решение.
В США Ассанжу грозит пожизненное заключение. Ассанж годами пытался избежать суда в США по обвинениям, связанным с публикацией в WikiLeaks большого количества секретных документов более десяти лет назад.
По мнению следователей в Вашингтоне, в результате обнародования секретных материалов в WikiLeaks под угрозу попали жизнь информаторов американских спецслужб, имена которых фигурировали в документах.
Ассанж с 2012 года жил в Посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил убежища, и был задержан полицией в 2019 году.
- 11 апреля 2019 года британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Скотленд-Ярд объяснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища из-за нарушений международных конвенций и агрессивного поведения.
- 11 июня 2019 года власти США направили в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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