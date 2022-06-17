Великобритания разрешила экстрадицию основателя Wikileaks Ассанжа в США

Об этом сообщает Reuters.

МВД Великобритании отмечает, что экстрадиция Ассанжа не нарушит его права на справедливый суд. Министерство уверено, что в США с Ассанжем будут вести себя должным образом, в том числе учитывая состояние его здоровья.

Команда Wikileaks заявила, что обжалует это решение.

В США Ассанжу грозит пожизненное заключение. Ассанж годами пытался избежать суда в США по обвинениям, связанным с публикацией в WikiLeaks большого количества секретных документов более десяти лет назад.

По мнению следователей в Вашингтоне, в результате обнародования секретных материалов в WikiLeaks под угрозу попали жизнь информаторов американских спецслужб, имена которых фигурировали в документах.

Ассанж с 2012 года жил в Посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил убежища, и был задержан полицией в 2019 году.

11 апреля 2019 года британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Скотленд-Ярд объяснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища из-за нарушений международных конвенций и агрессивного поведения.

11 июня 2019 года власти США направили в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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