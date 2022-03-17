Великобритания размещает в Польше ПВО Sky Sabre для укрепления восточного фланга НАТО

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters .



Таким образом НАТО пытается усилить защиту своего восточного фланга, учитывая вторжение россии в Украину.



"Мы собираемся развернуть в Польше зенитно-ракетную систему средней дальности Sky Saber и около 100 человек личного состава, чтобы заверить, что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от какой-либо дальнейшей агрессии со стороны России", - сказал Бен Воллес. .

Напомним, польский Сейм принял закон "О защите Отечества" , которым увеличиваются расходы на оборону и численность армии, и создает отряды территориальной обороны. Также Польша намерена срочно закупить у США беспилотники MQ-9 Reaper.