Великобритания размещает в Польше ПВО Sky Sabre для укрепления восточного фланга НАТО
Великобритания разместит в Польше ПВО Sky Sabre и 100 военных на фоне вторжения россии в Украину
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters .
Таким образом НАТО пытается усилить защиту своего восточного фланга, учитывая вторжение россии в Украину.
"Мы собираемся развернуть в Польше зенитно-ракетную систему средней дальности Sky Saber и около 100 человек личного состава, чтобы заверить, что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от какой-либо дальнейшей агрессии со стороны России", - сказал Бен Воллес. .
- Напомним, польский Сейм принял закон "О защите Отечества" , которым увеличиваются расходы на оборону и численность армии, и создает отряды территориальной обороны. Также Польша намерена срочно закупить у США беспилотники MQ-9 Reaper.
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