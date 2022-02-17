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Великобритания рассматривает возможность отмены выдачи россиянам "золотых виз" из-за обострения агрессии РФ против Украины

17 февраля, 2022 четверг
15:25
Мир

В связи с эскалацией агрессии РФ по отношению к Украине Великобритания может отменить выдачу россиянам виз, которые позволяют состоятельным иностранцам получить британское гражданство в обмен на ввезенный в страну капитал

Об этом пишут Financial Times и The Times, ссылаясь на источники, близкие к главе МВД Великобритании Прити Пател.

По информации издания, из-за обострения военной агрессии России в отношении Украины Прити Пател через несколько дней откажется от выдачи так называемой "золотой визы" россиянам, чтобы остановить поток "грязных денег" из РФ в Великобританию.

Виза инвестора первого уровня позволяет иностранцам, которые ввезут в Великобританию капитал, получить гражданство страны.

Сейчас британское правительство усиленно изучает визовые правила, чтобы не допустить ввоза в страну активов, имеющих отношение к российскому президенту Владимиру Путину.

  • Как сообщалось ранее, 10 февраля во время визита в Россию Лиз Трасс призвала Москву отказаться от риторики холодной войны и предупредила, что новое российское вторжение в Украину будет иметь "катастрофические" последствия.
  • Великобритания приняла закон, позволяющий правительству вводить жесткие санкции против России в случае нового вторжения в Украину.
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