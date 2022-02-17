Великобритания рассматривает возможность отмены выдачи россиянам "золотых виз" из-за обострения агрессии РФ против Украины

Об этом пишут Financial Times и The Times, ссылаясь на источники, близкие к главе МВД Великобритании Прити Пател.



По информации издания, из-за обострения военной агрессии России в отношении Украины Прити Пател через несколько дней откажется от выдачи так называемой "золотой визы" россиянам, чтобы остановить поток "грязных денег" из РФ в Великобританию.



Виза инвестора первого уровня позволяет иностранцам, которые ввезут в Великобританию капитал, получить гражданство страны.



Сейчас британское правительство усиленно изучает визовые правила, чтобы не допустить ввоза в страну активов, имеющих отношение к российскому президенту Владимиру Путину.

Как сообщалось ранее, 10 февраля во время визита в Россию Лиз Трасс призвала Москву отказаться от риторики холодной войны и предупредила, что новое российское вторжение в Украину будет иметь "катастрофические" последствия.

Великобритания приняла закон, позволяющий правительству вводить жесткие санкции против России в случае нового вторжения в Украину.