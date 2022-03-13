Великобритания рассматривает возможность использования санкционной собственности российских олигархов для беженцев
Великобритания говорит, что рассматривает возможность использования санкционной собственности российских олигархов в качестве помощи беженцам
Об этом сообщает Reuters.
Британия рассматривает возможность использования имущества попавших под санкции в стране в гуманитарных целях. Об этом заявил в воскресенье министр жилищного строительства Майкл Гоув.
По его словам, речь не идет о пожизненной конфискации имущества, поскольку существует "достаточно высокая юридическая граница, которую нужно преодолеть".
"Если вы под санкциями, если вы поддерживаете Путина и ваш дом здесь, то вы не имеете права его использовать или получать прибыль", - считает Гоув.
Британия будет рассматривать возможность использования этой недвижимости в качестве гуманитарной поддержки украинским беженцам.
- Напомним, что Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР".
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