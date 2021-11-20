Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады-2022, - The Times

Об этом сообщает The Times .

По данным издания, в правительстве идет активное обсуждение бойкота Олимпиады в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. За бойкот, в частности, выступает министр иностранных дел Элизабет Трасс.

The Times уточняет, речь идет о политическом бойкоте, при котором в Пекин не поедут официальные лица. Вариант, когда от участия в Играх откажется сборная Великобритании, кабинет Бориса Джонсона не рассматривает.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.