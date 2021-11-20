Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады-2022, - The Times
Британское правительство обсуждает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Об этом сообщает The Times .
По данным издания, в правительстве идет активное обсуждение бойкота Олимпиады в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. За бойкот, в частности, выступает министр иностранных дел Элизабет Трасс.
The Times уточняет, речь идет о политическом бойкоте, при котором в Пекин не поедут официальные лица. Вариант, когда от участия в Играх откажется сборная Великобритании, кабинет Бориса Джонсона не рассматривает.
Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Напомним, 19 ноября президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в связи с нарушением прав человека в Китае.
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