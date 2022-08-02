Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти
Великобритания пополнила список санкций против России двумя бывшими чиновниками российской нефтяной компании
Об этом сообщает SkyNews.
Британское правительство заявило во вторник, что наложило санкции на двух бывших членов правления нефтяной компании "Роснефть": Дидье Казимиро и Желько Рунье.
Теперь оба подлежат замораживанию активов за "получение выгоды от правительства России или поддержку правительства России, работая менеджером аффилированной с правительством России организации".
Это последнее дополнение к значительному списку санкций, введенных Великобританией после войны в Украине.
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