English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти

Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти

2 августа, 2022 вторник
17:27
война с Россией Роснефть

Великобритания пополнила список санкций против России двумя бывшими чиновниками российской нефтяной компании

Об этом сообщает SkyNews.

Британское правительство заявило во вторник, что наложило санкции на двух бывших членов правления нефтяной компании "Роснефть": Дидье Казимиро и Желько Рунье.

Теперь оба подлежат замораживанию активов за "получение выгоды от правительства России или поддержку правительства России, работая менеджером аффилированной с правительством России организации".

Это последнее дополнение к значительному списку санкций, введенных Великобританией после войны в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции против России
Великобритания
Читайте также:
окупанти орки війська рф
1 августа, 2022 понедельник
Разведка Британии выяснила, куда РФ перебрасывает войска с Донбасса
1 августа, 2022 понедельник
После теракта в Оленовке оккупанты записали видео с мужем, похожим на командира 36-й обрмп ВСУ Волынского (Волыну)
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Автор Яровой Алексей
31 июля, 2022 воскресенье
Оружие врага: российский стратегический ракетный комплекс "Тополь-М" как аргумент сдерживания и угрозы
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.17
    Покупка 39.17
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
2 августа
17:46
43 военных чиновника, 17 организаций: Канада ввела новые санкции против РФ
17:43
Самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване
17:37
Правительство согласовало назначение Янушевича главой Херсонской ОВА
17:14
Урсула фон дер Ляйен
ЕС полностью перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи на сумму €1 млрд
17:04
Эксклюзив
Украина ведет переговоры, чтобы больше судов присоединялись к зерновому экспорту, - замминистра инфраструктуры Найем
17:03
Депутат Херсонского облсовета подозревается в сотрудничестве с оккупантами
16:51
Укргазбанк
Укргазбанк досрочно вернул НБУ 3 млрд грн рефинансирования
16:39
На фото Вооруженные силы Украины
За сутки в Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов
16:28
РФ грозится расторгнуть дипотношения со США в случае признания ее государством-террористом
16:16
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО призвал передать Украине больше тяжелого оружия для контрнаступления
16:09
Мужья военнослужащих могут выезжать за границу, если у супругов есть несовершеннолетние дети, - ГНСУ
15:51
Обновлено
Российский суд признал "Азов" террористической организацией, полк призвал мир признать РФ государством-террористом
15:47
"Сколько тут всего используем, что запрещено": оккупант об использовании фосфорных снарядов в Украине, - перехват
15:42
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard, потому что те в неудовлетворительном состоянии
15:31
В Луганской области оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ, - разведка
15:27
Обновлено
"Днепр-1" и "Заря" узнали соперников в еврокубках
15:16
Эксклюзив
Мы должны как государство обеспечить людей жильем и условиями, - депутат Краматорского горсовета об обязательной эвакуации из Донбасса
14:51
Умер раненый врач из Винницы, три недели боровшийся за жизнь после российского теракта
14:41
Эксклюзив
Украина готова к вторжению Беларуси, - командир батальона "Свобода" Кузык
14:41
В Николаевской области не планируют обязательной эвакуации жителей, - Ким
14:22
В Херсонской области оккупанты под искусственной дымовой завесой взорвали собственный поезд
14:12
В "ДНР" заявили о намерении судить 5 иностранцев, воевавших на стороне Украины
14:09
В Киевской области местный кузнец перековал обломок российского "искандера" на казака
14:06
Европейский комиссар по внутренним делам прибыла с визитом в Киев
13:32
Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать украинцев и о химической и радиационной опасности
13:25
В Минздраве опровергли мифы о продаже антибиотиков по новым правилам
13:19
Эксклюзив
Надо привлечь к ответственности всех правоохранителей, покинувших Сумы, Чернигов и Херсон в первые дни российского наступления, - нардеп Синютка
13:14
Украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге
13:13
"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов
13:09
Обновлено
Министр иностранных дел Польши приехал с визитом в Украину
13:05
Участвовал в оккупации городов Донбасса: гранатометчику "ДНР" сообщили о подозрении0
13:00
Эксклюзив
Действующее законодательство Украины не предусматривает обязательную эвакуацию гражданского населения, - директор Украинского Хельсинкского союза Павличенко
12:54
С начала полномасштабной войны украинцы пересекли границу более 10 млн раз, – служба ООН
12:40
Украинцы не могут выехать из временно оккупированного Мелитополя из-за погоды
12:39
провайдер
В Молдове заблокировали российский новостной сайт за фейки, разжигающие ненависть и поддерживающие войну против Украины
12:33
Ирпень и Майами станут городами-побратимами
12:29
США пересекают красную линию: МИД Китая о возможном визите Пелоси на Тайвань
12:12
ВСУ освободили 1054 населенных пункта Украины, - ОП
11:53
Во временно оккупированном Крыму готовятся к возвращению в Украину, - разведка
11:47
В разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV