Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти

Об этом сообщает SkyNews.

Британское правительство заявило во вторник, что наложило санкции на двух бывших членов правления нефтяной компании "Роснефть": Дидье Казимиро и Желько Рунье.

Теперь оба подлежат замораживанию активов за "получение выгоды от правительства России или поддержку правительства России, работая менеджером аффилированной с правительством России организации".

Это последнее дополнение к значительному списку санкций, введенных Великобританией после войны в Украине.

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