Великобритания проведет первое испытание новой службы экстренного оповещения

Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.

Национальная система, созданная по образцу подобных схем в Канаде, Японии, Нидерландах, США и Японии, преследует цель предупредить общественность об опасности для жизни поблизости.

В сообщении будет сказано: "Это тест Emergency Alerts, новой правительственной службы Великобритании, которая предупредит вас, если поблизости возникнет чрезвычайная ситуация, угрожающая жизни".

Аварийные службы и правительство надеются использовать эту систему для предупреждения людей о таких проблемах, как сильные наводнения и пожары.

Ожидается, что 10-секундный сигнал тревоги, который будет раздаваться, даже если телефоны находятся в беззвучном режиме, не будет мешать проведению развлекательных и спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей Премьер-лиги.