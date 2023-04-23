Великобритания проведет первое испытание новой службы экстренного оповещения
В воскресенье Великобритания проведет первое испытание новой службы экстренного оповещения: миллионы телефонов будут настроены на громкий сигнал тревоги и вибрацию в 15:00 по местному времени
Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.
Национальная система, созданная по образцу подобных схем в Канаде, Японии, Нидерландах, США и Японии, преследует цель предупредить общественность об опасности для жизни поблизости.
В сообщении будет сказано: "Это тест Emergency Alerts, новой правительственной службы Великобритании, которая предупредит вас, если поблизости возникнет чрезвычайная ситуация, угрожающая жизни".
Аварийные службы и правительство надеются использовать эту систему для предупреждения людей о таких проблемах, как сильные наводнения и пожары.
Ожидается, что 10-секундный сигнал тревоги, который будет раздаваться, даже если телефоны находятся в беззвучном режиме, не будет мешать проведению развлекательных и спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей Премьер-лиги.
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В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах.
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