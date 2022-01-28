Великобритания призывает крупный бизнес усилить защиту от возможных российских кибератак
Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) предупредил крупный бизнес о возможных кибератаках, организованных Российской Федерацией, на фоне усиления российской агрессии против Украины
Об этом сообщает Reuters.
"Британским организациям настоятельно рекомендуем повысить свою стойкость в кибербезопасности в ответ на злонамеренные киберинциденты в Украине и вокруг нее", - заявили в центре кибербезопасности.
Операционный директор NCSC Пол Чичестер отметил, что в течение нескольких лет в центре наблюдают модель злонамеренного поведения россиян в киберпространстве. В частности, последние кибератаки в Украине имели такие же признаки, как и предыдущие действия россиян в этом пространстве.
"Инциденты в Украине имеют признаки подобной активности России, которую мы наблюдали раньше", - сказал Чичестер.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года состоялась глобальная хакерская атака на сайты правительства. В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- СБУ выявила признаки причастности РФ к кибератаке более чем на 70 госресурсов Украины и установила, что хакеры сделали это через взлом инфраструктуры коммерческой компании.
- 26 января кибератаку осуществили на официальный сайт государства Ukraine.ua.
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