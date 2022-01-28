Великобритания призывает крупный бизнес усилить защиту от возможных российских кибератак

Об этом сообщает Reuters.



"Британским организациям настоятельно рекомендуем повысить свою стойкость в кибербезопасности в ответ на злонамеренные киберинциденты в Украине и вокруг нее", - заявили в центре кибербезопасности.



Операционный директор NCSC Пол Чичестер отметил, что в течение нескольких лет в центре наблюдают модель злонамеренного поведения россиян в киберпространстве. В частности, последние кибератаки в Украине имели такие же признаки, как и предыдущие действия россиян в этом пространстве.



"Инциденты в Украине имеют признаки подобной активности России, которую мы наблюдали раньше", - сказал Чичестер.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года состоялась глобальная хакерская атака на сайты правительства. В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.

СБУ выявила признаки причастности РФ к кибератаке более чем на 70 госресурсов Украины и установила, что хакеры сделали это через взлом инфраструктуры коммерческой компании.

26 января кибератаку осуществили на официальный сайт государства Ukraine.ua.