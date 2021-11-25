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Великобритания призвала Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

25 ноября, 2021 четверг
13:07
Общество

К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Британия, а также другие страны Совета Европы и общественные организации призвали президента и Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с домашним насилием

Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

"Исследования доказывают, что 67% женщин в Украине подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или другого лица, начиная с 15-летнего возраста", - пишет организация.

В рамках кампании "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия", Представительство ЕС в Украине, Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (КМЕС), Oфис Совета Европы в Украине совместно с посольствами Британии и других стран Совета Европы призвали Украину ратифицировать Стамбульстку. конвенцию.


Кроме этого, 50 украинских общественных организаций объединились в коалицию "За Стамбульскую конвенцию", в частности Amnesty International Ukraine, Ла Страда Украина, ZMINA. Центр прав человека, Украинский женский фонд, Равные возможности и другие.

Они повторно зарегистрировали петицию президенту Зеленскому с просьбой подать законопроект в парламент.

В тексте петиции активисты отметили, что по данным национальной полиции, только за 2020 год зарегистрировали 211 тыс. обращений от женщин по поводу домашнего насилия. Ежедневно полиция фиксирует примерно 300 фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей. Более половины детей и подростков становятся жертвами насилия на дому.

Организации обратились к президенту "с требованием выполнить международные обязательства по защите прав человека и принять все возможные меры для ратификации".
  • Напомним, в 2020 году на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция с призывом ратифицировать в Украине Стамбульскую конвенцию и набрала нужные 25 тыс. голосов.
  • 5 июня 2020 года Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Совета законопроект о его ратификации, но так и не сделал этого.

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права человека
Стамбульская конвенция
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