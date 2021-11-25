Великобритания призвала Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Об этом говорится в заявлении Совета Европы.



"Исследования доказывают, что 67% женщин в Украине подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или другого лица, начиная с 15-летнего возраста", - пишет организация.



В рамках кампании "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия", Представительство ЕС в Украине, Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности в Украине (КМЕС), Oфис Совета Европы в Украине совместно с посольствами Британии и других стран Совета Европы призвали Украину ратифицировать Стамбульстку. конвенцию.

В Международный день борьбы с насилием в отношении женщин Великобритания ???????? присоединяется к Совету Европы и другим международным партнерам в призыве к Украине ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. https://t.co/aoGNZOR0sz

1/3 — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) November 25, 2021

Напомним, в 2020 году на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция с призывом ратифицировать в Украине Стамбульскую конвенцию и набрала нужные 25 тыс. голосов.

5 июня 2020 года Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Совета законопроект о его ратификации, но так и не сделал этого.

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