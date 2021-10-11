Великобритания признала украинские COVID-сертификаты
Великобритания и Франция изменили правила въезда для граждан Украины
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram.
"Франция ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней", - говорится в сообщении.
Великобритания признала украинские сертификаты о вакцинации и будет принимать граждан, которые вакцинировались препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное