Великобритания признала украинские COVID-сертификаты

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram.

"Франция ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней", - говорится в сообщении.

Великобритания признала украинские сертификаты о вакцинации и будет принимать граждан, которые вакцинировались препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.