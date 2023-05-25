Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом пишет DW.

Соответствующее решение было принято Палатой общин в Лондоне единогласно. Оно не обязательно для британского правительства.

Автор резолюции, консерватор Полин Летем рассматривает это решение как послание президенту России в связи с развязанной войной против Украины.

"Советский Союз убил миллионы украинцев политикой принудительного голода и принудительной миграции. И это напоминает происходящее сейчас в Украине. Как и Сталин в 1930-х годах, цель Путина сегодня – уничтожить украинскую нацию и концепцию украинской идентичности", - заявила она.

Госсекретарь министерства иностранных дел Великобритании Лео Докерти назвал решение парламента "совершенно понятным", но отметил позиции британского правительства, что такая квалификация является делом суда.

В 2006 году Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", в котором зафиксировала определение Голодомора как акта геноцида - целенаправленного умышленного действия с целью уничтожения части украинского народа. В 2016 году украинский парламент утвердил обращение в государства мира с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа.