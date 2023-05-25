Великобритания признала Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Великобритании в четверг, 25 мая, принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Об этом пишет DW.
Соответствующее решение было принято Палатой общин в Лондоне единогласно. Оно не обязательно для британского правительства.
Автор резолюции, консерватор Полин Летем рассматривает это решение как послание президенту России в связи с развязанной войной против Украины.
"Советский Союз убил миллионы украинцев политикой принудительного голода и принудительной миграции. И это напоминает происходящее сейчас в Украине. Как и Сталин в 1930-х годах, цель Путина сегодня – уничтожить украинскую нацию и концепцию украинской идентичности", - заявила она.
Госсекретарь министерства иностранных дел Великобритании Лео Докерти назвал решение парламента "совершенно понятным", но отметил позиции британского правительства, что такая квалификация является делом суда.
В 2006 году Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", в котором зафиксировала определение Голодомора как акта геноцида - целенаправленного умышленного действия с целью уничтожения части украинского народа. В 2016 году украинский парламент утвердил обращение в государства мира с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа.
- Напомним, 23 мая декларацию о признании голодомора геноцидом украинского народа принял парламент Словении, 17 мая соответствующее решение принял Сенат Франции.
- Также это сделали еще 27 стран и две международные организации: Австралия, Бельгия , Беларусь , Болгария , Бразилия , Ватикан , Грузия, Эквадор , Эстония , Ирландия, Италия , Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика,Молдова , Германия , Парагвай. , Польша, Португалия, Румыния , США, Венгрия, Чехия , Исландия , Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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