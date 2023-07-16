Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству
Великобритания подписала соглашение о присоединении к индотихоокеанскому блоку - Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве
Об этом информирует Sky News .
Министр торговли и бизнеса Великобритании Кэми Баденок в воскресенье подписала протокол о присоединении к блоку в Новой Зеландии.
Индотихоокеанский блок включает Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам. Великобритания же станет первой европейской страной, которая к нему присоединится.
Также отмечают, что это крупнейшее торговое соглашение после брекзита. Оно снизит пошлины для британских экспортеров в страны, чей общий ВВП после присоединения Великобритании будет равен 12 триллионам фунтов стерлингов. Это составит 15% мирового ВВП.
Отмечают, что подписание является официальным подтверждением соглашения, достигнутого после двух лет переговоров. Договор вступит в силу во второй половине 2024 года. После этого страна станет членом блока с правом голоса.
- 27 февраля Великобритания и ЕС заключили соглашение о прекращении длительного спора о правилах торговли с Северной Ирландией после брекзита.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное