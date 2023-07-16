Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

Об этом информирует Sky News .

Министр торговли и бизнеса Великобритании Кэми Баденок в воскресенье подписала протокол о присоединении к блоку в Новой Зеландии.

Индотихоокеанский блок включает Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам. Великобритания же станет первой европейской страной, которая к нему присоединится.

Также отмечают, что это крупнейшее торговое соглашение после брекзита. Оно снизит пошлины для британских экспортеров в страны, чей общий ВВП после присоединения Великобритании будет равен 12 триллионам фунтов стерлингов. Это составит 15% мирового ВВП.

Отмечают, что подписание является официальным подтверждением соглашения, достигнутого после двух лет переговоров. Договор вступит в силу во второй половине 2024 года. После этого страна станет членом блока с правом голоса.