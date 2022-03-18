Великобритания приостанавливает налоговое сотрудничество с РФ и Беларусью, - Минфин Украины

Об этом сообщил Минфин Украины.



"Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Беларусью, приостанавливая любой обмен с ними налоговой информацией", - отметила финансовый секретарь Казначейства Люси Фрейзер в письменном заявлении британскому парламенту.



Такое решение свидетельствует о том, что Великобритания не будет предоставлять РФ и Беларуси информацию, которая может привести к увеличению налоговых льгот или прибыли для них. Это не повлияет на способность страны решать проблемы неуплаты налогов.



"Напомним, страны со всего мира подписали друг с другом двусторонние соглашения, которые позволяют их национальным налоговым органам запрашивать информацию от других партнеров, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов", - отметили в Минфине Украины.

Напомним, Великобритания добавила 370 человек в санкционный список против России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

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