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Великобритания приобретет тысячи новых противотанковых средств после передачи запасов Украине

7 декабря, 2022 среда
20:08
Мир

Великобритания покупает тысячи единиц противотанкового оружия в рамках сделки на 223 млн фунтов стерлингов со шведским производителем Saab

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что министерство покупает тысячи единиц противотанкового оружия в рамках сделки на 223 миллиона фунтов стерлингов со шведским производителем Saab. Орудия собирают на заводе Thales в Белфасте и будут доставлены британской армии.

Отмечается, что легкое противотанковое оружие нового поколения – это ракетная система, управляемая военным с плеча.

Известно, что часть британских запасов оружия ранее была передана Украине. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что оружие сыграло "решающую роль" в поддержке украинской армии.

  • 22 ноября Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2 повышенной дальности полета. Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

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Великобритания
оружие для Украины
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