Великобритания приобретет тысячи новых противотанковых средств после передачи запасов Украине
Великобритания покупает тысячи единиц противотанкового оружия в рамках сделки на 223 млн фунтов стерлингов со шведским производителем Saab
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что министерство покупает тысячи единиц противотанкового оружия в рамках сделки на 223 миллиона фунтов стерлингов со шведским производителем Saab. Орудия собирают на заводе Thales в Белфасте и будут доставлены британской армии.
Отмечается, что легкое противотанковое оружие нового поколения – это ракетная система, управляемая военным с плеча.
Известно, что часть британских запасов оружия ранее была передана Украине. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что оружие сыграло "решающую роль" в поддержке украинской армии.
- 22 ноября Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2 повышенной дальности полета. Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.
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