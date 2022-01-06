Великобритания предупредила РФ о серьезных санкциях в случае вторжения в Украину
Великобритания предупредила Кремль о работе над санкциями, направленными против финансового сектора Российской Федерации, если она вторгнется в Украину
Об этом заявила в парламенте министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Reuters.
"Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы свергнуть своих демократических соседей. Они ложно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда был оборонным союзом", - отметила она.
Трасс сказала, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России повлечет за собой "огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".
"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры, нацеленные на российский финансовый сектор и частных лиц", - подчеркнула она.
Трасс сказала, что планирует посетить Украину в конце января и что ситуация приближается к решающему моменту.
"Жизненно важно, чтобы НАТО объединился в противодействии угрожающему поведению России", - сказала она.
Также Великобритания выступала против строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Великобритания по-прежнему выступает против "Северного потока - 2", и я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта", - добавила Трасс.
- Напомним, ранее Адам Шифф отметил, что вторжение РФ в Украину могут сдержать только "невиданные санкции".
- Глава Комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф заявил, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины приведет к приближению Североатлантического альянса к границам РФ.
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