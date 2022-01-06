Великобритания предупредила РФ о серьезных санкциях в случае вторжения в Украину

Об этом заявила в парламенте министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Reuters.

"Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы свергнуть своих демократических соседей. Они ложно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда был оборонным союзом", - отметила она.

Трасс сказала, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России повлечет за собой "огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".

"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры, нацеленные на российский финансовый сектор и частных лиц", - подчеркнула она.

Трасс сказала, что планирует посетить Украину в конце января и что ситуация приближается к решающему моменту.

"Жизненно важно, чтобы НАТО объединился в противодействии угрожающему поведению России", - сказала она.

Также Великобритания выступала против строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Великобритания по-прежнему выступает против "Северного потока - 2", и я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта", - добавила Трасс.

