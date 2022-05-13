Великобритания предоставляет Украине общий пакет помощи на $2 млрд
Украина получает от Великобритании общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки стоимостью $2 млрд
Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
По его словам, Британия и дальше будет делать все возможное, чтобы Украина добилась успеха. Партнеры G7, говорит он, усиливают давление на режим Путина посредством жестких санкций.
"Великобритания предоставляет общий пакет гуманитарной, экономической и военной поддержки стоимостью $2 млрд, включая пакет на $272 млн для гуманитарных организаций на местах, обеспечивающих жизненно важные медицинские и продовольственные поставки", - отметил Буш.
Он отметил, что РФ сознательно ведет войну против Украины, не проводя различия между военными и гражданскими объектами, не считаясь с украинским народом, его историей или культурой.
"За последние два с половиной месяца украинцы показали всему миру, что ни одна сила не может преодолеть бесстрашную мощь и мужество народа, решившего быть свободным. Сколько бы ни требовалось времени, мы полны решимости добиться победы Украины и восстановления ее суверенитета", - добавил Буш.
- Ранее Великобритания предоставила Украине более 5 тысяч противотанковых ракет и 5 систем противовоздушной обороны, а также другие боеприпасы. А недавно прем'єр Джонсон заявил, что Британия вооружит Украину ракетами Brimstone.
- В понедельник, 2 мая, Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов).
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