Великобритания предоставит военную помощь Украине в ближайшие дни, - Джонсон

Об этом написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Facebook.



"Я сообщил моему другу президенту Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы для защиты своей страны от наступления России. Мы с Украиной", - написал Джонсон.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны-агрессора.

12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом визит в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

9 апреля мы сообщали, что Великобритания предоставит Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в частности отправит больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с Борисом Джонсоном в twitter."Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал Зеленский.