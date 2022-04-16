Великобритания предоставит военную помощь Украине в ближайшие дни, - Джонсон
16 апреля Борис Джонсон сообщил, что дальнейшую военную помощь Украина получит в течение нескольких дней
Об этом написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Facebook.
"Я сообщил моему другу президенту Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы для защиты своей страны от наступления России. Мы с Украиной", - написал Джонсон.
Владимир Зеленский подтвердил, что разговаривал с Борисом Джонсоном в twitter.
"Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал Зеленский.
- Напомним, Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны-агрессора.
- 12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом визит в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 9 апреля мы сообщали, что Великобритания предоставит Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в частности отправит больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
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