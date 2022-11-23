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Великобритания предоставит Украине три вертолета

23 ноября, 2022 среда
07:45
Мир

Украина получит от Великобритании три бывших вертолета Sea King и артиллерийские снаряды

Об этом передает BBC со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса.

Отмечается, что первый подобный вертолет уже прибыл в Украину.

За последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании для полетов и обслуживания самолетов – для обеспечения возможностей поиска и спасения.

Министр обороны отметил, что его страна также пришлет дополнительно 10 тыс. артиллерийских снарядов. Он отметил, что артиллерийские снаряды помогут украинским Вооруженным силам обезопасить недавно освободившуюся территорию.

Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским военно-морским флотом, последний самолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Как известно, несколько стран посылали в Украину пилотируемые самолеты с начала войны, а запросы Киева в западные страны прислать истребители пока остаются без ответа.

  • Премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев в минувшие выходные объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов.
  • Также стало известно, что Британия отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone, дальность полета которой вдвое больше, чем в предыдущей версии.

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война с Россией
помощь Украине
Великобритания
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