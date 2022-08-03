Великобритания предоставит Украине кредит в размере 3 млрд фунтов, - СМИ
Министр финансов Великобритании Надхим Захави принял решение о предоставлении Украине через государственное агентство UK Export Finance (UKEF) кредита в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов
Об этом сообщает Европейская Правда.
В письме Захави, адресованном министру международной торговли Энн-Мари Тревельян, говорится, что министр финансов считает "важным, чтобы мы продолжали поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировали нашу веру в будущее Украины".
По данным британских СМИ, кредитная линия UKEF будет состоять из 2,3 млрд. фунтов стерлингов для финансирования военных контрактов, определенных украинским правительством, а остальные 700 млн фунтов стерлингов пойдут на проекты по восстановлению Украины.
При этом в письме говорится, что заключение соглашения о кредите зависит от юридических вопросов, связанных с рисками коммерческой деятельности в Украине на фоне войны.
"Очевидно, что Украина является рынком с высоким риском для коммерческой деятельности, и мы должны признать, что риск убытков значительный. Поэтому UKEF также должен продолжать уменьшать убытки министерства финансов, насколько это возможно", - пишет Захави в письме.
По предварительным данным, в настоящее время агентство предоставило Украине финансовые гарантии на сумму 23 млн фунтов стерлингов – в том числе для транспортировки тестов на COVID-19 для Министерства здравоохранения Украины до начала полномасштабного вторжения РФ.
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