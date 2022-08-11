Об этом сообщает BBC.

Британия уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.

Министр обороны Бен Уоллес подтвердил BBC, что отправит Украине еще три, а также "значительное" количество ракет к ним.

По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине уничтожать российские склады боеприпасов и командные центры.

Уоллес заявил об этом в Копенгагене, где он принимает участие в международной конференции с союзниками, которые обещают продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

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Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше решают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не кончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", — сказал британский министр.

10 июля Бен Уоллес заявил, что считает военные объекты в Крыму законной целью для ВСУ.