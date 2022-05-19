Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,3 млрд фунтов, - Джонсон

Об этом премьер Великобритании сообщил в twitter.

"Я сообщил президенту о поддержке, которая поступает для обороны Украины, включая артиллерию большой дальности, противокорабельные ракеты и беспилотные дроны. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов", - написал он.

Он добавил, что Великобритания срочно рассматривает варианты открытия критических морских и наземных путей снабжения украинских зерновых запасов.

Владимир Зеленский подтвердил, что у него был телефонный разговор с Джонсоном.

"Проинформировал о ходе боевых действий и операции по спасению военных из Азовстали. Обсудили оборонную поддержку, пути экспорта украинской сельхозпродукции и импорта горючего в Украину", - сказал Зеленский.

Также Борис Джонсон сообщил, что в Британию прибыли около 50 тысяч украинцев.

"Учитывая более 100 000 виз, выданных по нашим схемам, и новые санкции, наложенные на российские авиакомпании сегодня, наша решимость непоколебима – мы #StandWithUkraine", - добавил Джонсон.

24 марта в правительстве Великобритании была озвучена составляющая нового пакета военной помощи Украине.

9 апреля Борис Джонсон сообщил, что Великобритания отправит в Украину новую партию ПЗРК Starstreak и противотанковое оружие на сумму в 100 млн фунтов.

27 апреля Джонсон заявил, что Британия вооружит Украину ракетами Brimstone.

В понедельник, 2 мая, Великобритания заявила, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов фунтов стерлингов.

7 мая Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда долларов военной поддержки и помощи. В частности, контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS и приборы ночного видения.

19 мая Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb