Великобритания предоставит Украине дальнобойные ракетные системы M270, - министр иностранных дел

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Издание отмечает, что этот шаг был "тесно согласован" с решением США предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS).

"Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в обеспечении героических войск жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны. По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоспособные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования Россией дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", - сказал Воллес.

Британское правительство также добавило, что украинским военным помогут овладеть пусковыми установками в Великобритании.

1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня.

В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн. долларов.

Вооруженным силам понадобится около трех недель, чтобы научиться использовать ракетные системы, которые будут переданы США.

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