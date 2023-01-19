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Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone

19 января, 2023 четверг
16:37
Мир

Министр обороны Великобритании Бен Воллес анонсировал передачу Украине 600 ракет Brimstone, которые могут быть применены против массовых скоплений бронетехники врага

Об этом пишет The Guardian .

Министр отметил, что Британия разблокировала ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" передачей Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2.

По его словам, Британия также пришлет Украине минимум три батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155, ряд бронированных машин, включая Bulldog.

"Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - сказал глава минобороны Великобритании.

Brimstone – это ракета класса земля-земля или воздух-земля, разработанная консорциумом MBDA UK для британских Королевских Воздушных сил. Они могут быть применены против массовых скоплений бронетехники противника. После выхода из пусковой установки ракетный двигатель разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости. Этот двигатель имеет короткое время горения и очень низкий уровень дымообразования, обеспечивая очень незначительный зрительный и инфракрасный след, что сводит к минимуму возможность обнаружения ракеты врагом.

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