Великобритания предоставит Украине 21 млн фунтов стерлингов кредита на ПЦР-тесты
Кабинет министров утвердил проект постановления "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, правительство в рамках государственных внешних заимствований привлечет до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства на приобретение наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований.
Отмечается, что контракт на поставку наборов для проведения ПЦР-исследований заключен в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной и Великобританией. Этот договор определяет общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности, в таких приоритетных сферах как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранения.
В пресс-службе отметили, что срок пользования кредитом составляет четыре года.
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