Великобритания предоставит Украине 21 млн фунтов стерлингов кредита на ПЦР-тесты

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, правительство в рамках государственных внешних заимствований привлечет до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства на приобретение наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований.



Отмечается, что контракт на поставку наборов для проведения ПЦР-исследований заключен в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной и Великобританией. Этот договор определяет общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности, в таких приоритетных сферах как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранения.



В пресс-службе отметили, что срок пользования кредитом составляет четыре года.

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