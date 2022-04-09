Великобритания предоставит Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы
Эта помощь новая, она выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов
Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства после визита Бориса Джонсона в Киев.
"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", – говорится в сообщении.
Помощь выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, включающему зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие.
Джонсон также подтвердил экономическую поддержку Украины, гарантировав выделение еще 500 млн долларов в кредите Всемирного банка Украине. Кроме того, Британия дала 394 миллиона фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.
В пресс-службе британского правительства добавляют, что они по запросу украинского правительства либерализировали тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставили таможенные сервитуты, как вклад в обеспечение экономической стабильности страны.
- 9 апреля Джонсон прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован.
- Премьер-министр Великобритании заявил, что партнеры сделают все, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или какой-либо угрозой.
- Он также добавил, что осуществленный Владимиром Путиным отвод своих войск от Киева, с территории Киевской и Черниговской областей, является временным шагом с его стороны.
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