Великобритания предоставит Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства после визита Бориса Джонсона в Киев.

"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", – говорится в сообщении.

Помощь выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, включающему зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие.

Джонсон также подтвердил экономическую поддержку Украины, гарантировав выделение еще 500 млн долларов в кредите Всемирного банка Украине. Кроме того, Британия дала 394 миллиона фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.

В пресс-службе британского правительства добавляют, что они по запросу украинского правительства либерализировали тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставили таможенные сервитуты, как вклад в обеспечение экономической стабильности страны.

9 апреля Джонсон прибыл в Киев. Его визит не был анонсирован.

Премьер-министр Великобритании заявил, что партнеры сделают все, чтобы Украина никогда не могла предстать перед шантажом или какой-либо угрозой.

Он также добавил, что осуществленный Владимиром Путиным отвод своих войск от Киева, с территории Киевской и Черниговской областей, является временным шагом с его стороны.