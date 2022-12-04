Великобритания предоставила ВСУ зимнее снаряжение
Военные Вооруженных Сил Украины, проходящие обучение в Великобритании, получили комплекты зимней формы
Об этом написали на странице Министерства обороны Великобритании в Твиттере.
"Украинским новобранцам, которые проходят обучение в Великобритании, выдается комплект для подготовки к возвращению в Украину, где они будут бороться за освобождение своей нации. Когда температура резко падает, новобранцам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодов", – говорится в сообщении.
О количестве переданного зимнего снаряжения в корреспонденции не уточняют.
- Напомним, по состоянию на сентябрь, в Британии прошли подготовку почти 5 тысяч бойцов ВСУ
- Как мы ранее писали, Великобритания пришлет ВСУ палатки с подогревом и 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов.
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