Об этом и не только писали мировые медиа 11 мая:

The New York Times:

В The New York Times написали о том, что посол США в ЮАР обвинил страну в поставке оружия России. Американский посол в ЮАР заявил журналистам, что в Вашингтоне уверены, что российский корабль подобрал груз оружия и боеприпасов вблизи Кейптауна в декабре.

Посол Соединенных Штатов в Южной Африке обвинил правительство страны в поставке оружия и боеприпасов России во время его вторжения в Украину, что усугубило споры между двумя странами из-за России и войны. У Вашингтона есть основания полагать, что российский корабль Lady R, пришвартовавшийся вблизи Кейптауна на южноафриканской военно-морской базе в прошлом декабре, загрузил оружие и боеприпасы.

Кроме этого The New York Times написали, что Великобритания дарит Украине ракеты большой дальности "Storm Shadow" . Великобритания передает эти ракеты, чтобы помочь Украине вернуть территорию, захваченную Россией с начала ее вторжения, сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес в парламенте в четверг.

Запускаемые с воздуха ракеты являются последними в конвейере военной помощи, предоставленной Украине Великобританией, Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО, и потенциально могут позволить Украине нанести удары по военным целям в Крыму, регионе, незаконно аннексированном Россией еще в 2014 году.

"Украина имеет право защищать себя, – сказал Уоллес. - Использование Storm Shadow позволит Украине отбросить российские войска, базирующиеся на украинской суверенной территории".

Уоллес сказал, что не будет подробно описывать возможности оружия, но он подтвердил, что радиус действия оружия составляет 155 миль. Он сказал, что хотя ракеты Storm Shadow дают украинцам новые возможности, они "даже не в одной лиге" с некоторым российским оружием. По его словам, российская крылатая ракета "Калибр" имеет дальность действия более 2000 км, что примерно в семь раз больше, чем у ракеты Storm Shadow.

Также в The New York Times написали статью о том, как российские богачи сейчас получают свои предметы роскоши. Более чем за год после вторжения Владимира Путина сеть мировой торговли приспособилась к санкциям Запада, с сетью посредников, отправляющих в Россию автомобили, электронику и т.д. В Москве новейшие iPhone доступны с доставкой в тот же день по более низкой цене, чем розничная цена в Европе. В универмагах все еще есть Gucci, Prada и Burberry. Сайты продаж автомобилей перечисляют новые Land Rover, Audi и BMW. Российский спрос на предметы роскоши остается сильным, и торговцы в Дубае и других странах удовлетворяют его.

"Богатые люди всегда остаются богатыми", - сказала Катерина Кондратюк, директор по коммуникациям в салоне роскошных автомобилей в Дубае, недавно отправившая Porsche Cayenne Turbo GT стоимостью 300 000 долларов российскому дилерскому центру. Война, добавила она, "их не коснулась".

CNN:

В CNN написали, что Трамп не будет поддерживать Украину в войне с Россией . Бывший президент США Дональд Трамп не сказал в среду вечером, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, зато сказал избирателям от Республиканской партии Нью-Гэмпшира на первичных выборах, что он хочет, чтобы "все прекратили умирать".

"Я хочу, чтобы все прекратили умирать. Они умирают: россияне и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать", – сказал он и добавил, что "не думает о категориях победы и поражения".

Политико:

В Politico написали, что ЕС хочет увеличить давление на российских контрабандистов сырой нефти. Растут надежды на борьбу с теневым флотом, незаконно транспортирующим московскую нефть.

Усилия ЕС закрыть лазейки, позволяющие российской нефти поступать в Европейский Союз, находят широкую поддержку со стороны стран-членов, заявили официальные лица и дипломаты. Представители 27 стран-членов встретились в четверг, чтобы обсудить технические аспекты 11-го пакета санкций против России – ответы на вторжение Москвы в Украину.

По словам трех человек, знакомых с переговорами, пока нет значительного сопротивления усилению соблюдения существующих энергетических эмбарго — даже со стороны стран, которые считают, что получают выгоду от незадекларированного импорта российской сырой нефти.

The Guardian:

В The Guardian написали о словах Владимира Зеленского, что Украине нужно больше времени до контрнаступления. Потери были бы неприемлемы без увеличения тяжелого оружия, обещанного Западом, говорит президент Украины.

Также в The Guardian отметили, что Запорожская атомная станция столкнулась с катастрофической нехваткой персонала из-за эвакуации россиян. Россия планирует переселить тысячи сотрудников с АЭС, предупреждая о "катастрофической нехватке квалифицированного персонала". Россияне планируют перевести около 2 700 украинских сотрудников с крупнейшей в Европе атомной станции.

BBC:

В BBC посвятили статью Евровидению, сообщая, что благодаря нему, возможно, "мы забудем войну в Украине на два часа". Евровидение в Ливерпуле – это веселый праздник, но в Украине – стране, где должен был состояться конкурс – настроения совсем другие.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали об Индии, которая выиграет от войны в Украине, ведь импорт нефти из России вырос туда в десять раз. Пока западные страны вводят жесткие санкции против России, Индия ведет все больше дел с агрессором. В прошлом году индийский импорт российской нефти вырос в десять раз.