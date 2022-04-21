Великобритания предоставила Украине $500 миллионов кредитных гарантий
Соединенное Королевство решило предоставить Украине финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов кредитных гарантий
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак поддержал призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Кредитные гарантии предназначены для смягчения экономических последствий российских преступных действий. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы.
"Британия готова приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету для получения ранее распределенных Специальных прав заимствований от МВФ", – добавляют в сообщении.
- Добавим, глава Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что Украинская экономика уже адаптировалась к военному положению.
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