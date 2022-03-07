Великобритания предлагает выбросить Россию из Интерпола

Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в своем Twitter.

Так, Великобритания совместно с США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией обратилась в Исполнительный комитет Интерпола принять решение на этой неделе и согласно правилам немедленно приостановить доступ России к системам Интерпола.

"Действия России представляют прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов", - подчеркнула она.

Напомним, Россию, из-за ее вторжения в Украину, лишают членства во многих международных организациях.

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