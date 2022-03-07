Великобритания предлагает выбросить Россию из Интерпола
Великобритания инициирует запрещение доступа России к системе Интерпола.
Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в своем Twitter.
Так, Великобритания совместно с США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией обратилась в Исполнительный комитет Интерпола принять решение на этой неделе и согласно правилам немедленно приостановить доступ России к системам Интерпола.
"Действия России представляют прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов", - подчеркнула она.
Напомним, Россию, из-за ее вторжения в Украину, лишают членства во многих международных организациях.
- Так, Россию исключили из Совета стран Балтийского моря .
- Так же, Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг приняла решение исключить российские чемпионаты из состава организации .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное