Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление главы правительства Великобритании. Издание отмечает, что такое предложение прозвучало на фоне визита премьер-министра Бориса Джонсона в Киев.

"Поскольку украинские солдаты стреляют британскими ракетами, защищая суверенитет вашей нации, они делают это также для защиты самих свобод, которые мы воспринимаем как должное. Поэтому я предложил президенту Зеленскому новую большую программу военной подготовки, которая может изменить ход этой войны – привлечь эту мощную из сил, украинскую решимость победить», – цитирует CNN заявление Бориса Джонсона.

По данным Даунинг-стрит, по программе могут обучаться до 10 тысяч солдат каждые 120 дней. Причем каждый курсант проведет три недели на курсах подготовки за пределами Украины, осваивая умение действий на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, тактику кибербезопасности и противодействие взрывчатке.

17 июня в Киеве побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что Британия продолжит поставлять Украине оружие и учить украинских военных.

По результатам визита президент Зеленский рассказал о разговорах с Борисом Джонсоном.

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