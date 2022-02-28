Великобритания предлагает портам не принимать российские корабли, - министр транспорта
Министр транспорта Британии обратился в порты страны с просьбой не предоставлять доступ всем российским судам
Об этом министр транспорта Грант Шаппс сообщил в Twitter.
"Сегодня я написал во все порты Великобритании с просьбой не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым РФ. Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь с запрещенным законодательством", – заявил он.
В документе подчеркнуто, что водный транспорт является ключевым в международной торговле, и Великобритания должна ограничить российские экономические интересы.
"Мы поможем британским портам идентифицировать российские суда и будем сообщать портам об идентификации запрещенных судов, направляющихся в Британию", – пишет британское правительство.
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