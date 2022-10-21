Великобритания пожертвует Польше 10 млн фунтов в поддержку беженцев из Украины
Великобритания и Польша подписали меморандум о поддержке Украины, согласно которому Соединенное Королевство совершит пожертвования польскому фонду Международной солидарности в размере 10 миллионов фунтов стерлингов в поддержку беженцев из Украины
Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в твиттере.
"Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач и заместитель главы дипмиссии Великобритании Дженнифер Макнотан сегодня подписали меморандум о поддержке Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Великобритания пожертвует польскому фонду Международной солидарности в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, которые будут направлены на гуманитарную помощь для украинских беженцев.
- 19 октября Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам. По данным польской пограничной службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу въехали более 7,11 млн украинцев, а 5,32 млн вернулись обратно. По данным МВД Польши, в настоящее время в стране находится 1,3-1,5 млн украинских беженцев.
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