Великобритания поставит продовольствие в окруженные оккупантами города Украины на 2 млн фунтов
Лондон в ответ на запрос правительства Украины предоставит продовольствие на общую сумму 2 миллиона фунтов стерлингов (2,64 млн долларов США) для жителей окруженных российскими войсками городов
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Провизию со складов в Польше и Словакии должны отправить в Украину с начала следующей недели – грузы поедут в наиболее пострадавшие районы.
"По оценкам, более 12 миллионов человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, но фактическая цифра, вероятно, намного выше", – говорится в релизе правительства Великобритании.
По словам Трасс, это жизненно важное пожертвование продуктов питания и запасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России.
"Наши команды работают день и ночь с нашими польскими и словацкими друзьями и правительством Украины, чтобы гарантировать, что те люди, которые подвергаются наибольшим рискам, получат необходимые им предметы первой необходимости", - добавила она.
- Напомним, в правительстве Великобритании были озвучены составляющие нового пакета военной помощи Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное