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Главная война с Россией Великобритания поставит продовольствие в окруженные оккупантами города Украины на 2 млн фунтов

Великобритания поставит продовольствие в окруженные оккупантами города Украины на 2 млн фунтов

27 мартa, 2022 воскресенье
10:28
война с Россией

Лондон в ответ на запрос правительства Украины предоставит продовольствие на общую сумму 2 миллиона фунтов стерлингов (2,64 млн долларов США) для жителей окруженных российскими войсками городов

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Провизию со складов в Польше и Словакии должны отправить в Украину с начала следующей недели – грузы поедут в наиболее пострадавшие районы.

"По оценкам, более 12 миллионов человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, но фактическая цифра, вероятно, намного выше", – говорится в релизе правительства Великобритании.

По словам Трасс, это жизненно важное пожертвование продуктов питания и запасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России.

"Наши команды работают день и ночь с нашими польскими и словацкими друзьями и правительством Украины, чтобы гарантировать, что те люди, которые подвергаются наибольшим рискам, получат необходимые им предметы первой необходимости", - добавила она.

  • Напомним, в правительстве Великобритании были озвучены составляющие нового пакета военной помощи Украине.

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