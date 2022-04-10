Великобритания поставила Украине 177 электрогенераторов
Украина получила от Великобритании 177 электрогенераторов, которые будут резервным источником питания в случае отключения электроэнергии в результате российских обстрелов
Об этом сообщило Минэнерго Украины.
В Украину из Великобритании доставили уже вторую партию мобильных электрогенераторов. Первая состояла из 21 генератора. Всего британцы должны передать более 500 электрогенераторов, которые государственные и коммерческие энергокомпании будут использовать для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий. Они будут служить резервным источником питания при отключении электроэнергии в результате российских обстрелов электросетей и оборудования. В ближайшее время ожидается поступление следующих партий генераторов.
"Я искренне благодарен лично Квази Квартенгу, а также всему британскому правительству и компаниям за оказание этой важной помощи. Одна из главных наших задач - обеспечивать наших граждан, бизнес, Вооруженные силы Украины стабильным энергоснабжением. В то время, когда российские оккупанты уничтожают наши электросети и критическую энергетическую инфраструктуру, эти генераторы станут дополнительной гарантией надежного энергообеспечения украинцев", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
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