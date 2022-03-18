Великобритания пообещала Украине новую военную помощь

Об этом сообщает сайт британского правительства.



"Премьер-министр изложил дополнительную оборонную помощь, которую Великобритания намерена предоставить, и обязался работать с союзниками НАТО, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии Путина, в том числе посредством санкций, летального оружия и дипломатии.