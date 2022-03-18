Великобритания пообещала Украине новую военную помощь
Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь
Об этом сообщает сайт британского правительства.
"Премьер-министр изложил дополнительную оборонную помощь, которую Великобритания намерена предоставить, и обязался работать с союзниками НАТО, чтобы усилить военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили прогресс в мирных переговорах России и Украины. Джонсон пообещал продолжить давление, чтобы противостоять агрессии Путина, в том числе посредством санкций, летального оружия и дипломатии.
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