Великобритания пообещала помочь Израилю в борьбе с ХАМАС

Об этом пишет Укринформ.

Отмечается, что премьер-министр Риши Сунак провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после нападения ХАМАС на Израиль.

"Он подтвердил, что Великобритания будет безоговорочно стоять рядом с Израилем против этих актов террора. Премьер-министр предложил премьер-министру Нетаньяху любую поддержку, в которой нуждается Израиль", - говорится в сообщении.

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В то же время, премьер Британии заявил, что он со своей стороны сделает все необходимое, чтобы еврейская община в Великобритании чувствовала себя в безопасности в это время.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".