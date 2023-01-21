Великобритания поможет Украине в создании трибунала для Путина

Об этом сообщает The Guardian.

Кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс и бывший премьер-министр Гордон Браун.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к созданию трибунала, предложив юридический опыт.

Джеффри Найс, главный обвинитель на процессе над Слободаном Милошевичем, сказал: "Я твердо верю, что все, что делается с точки зрения ответственности, должно делаться украинцами, в Украине, на украинском и русском языках".

По его словам, международные эксперты могут посоветовать, но не стоит разрешать им управлять процессом. Найс подчеркнул, что это поможет Украине избежать потенциального международного давления при принятии любых решений, связанных с судебными процессами.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Белоруссии против Украины.

Напомним, 19 января Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко.

Группа юристов объединена McCue Jury & Partners в августе анонсировала иски против российских олигархов и причастных к преступлениям в Украине лиц. А в начале ноября подали иск против Пригожина и ПИК "Вагнера" за терроризм в Украине.

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