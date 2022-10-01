Великобритания поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков"

Об этом сообщила пресс-служба британского премьера Лиз Трасс.

"Премьер-министр Фредериксен проинформировал премьера об убытках, причиненных газопроводу "Северный поток" на прошлой неделе. Они согласились, что инциденты явно были актом саботажа и обсудили совместное расследование инцидентов", - говорится в заявлении офиса Трасс.

Также политики обсудили перспективы сотрудничества в области развития ветровой энергетики и национальной безопасности.

"Лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря отвечает общим интересам", – говорится в заявлении.

26 сентября на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb