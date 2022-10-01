Великобритания поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков"
Великобритания и Дания будут вместе расследовать причины повреждений "Северных потоков", они уже согласились, что инциденты были актом саботажа
Об этом сообщила пресс-служба британского премьера Лиз Трасс.
"Премьер-министр Фредериксен проинформировал премьера об убытках, причиненных газопроводу "Северный поток" на прошлой неделе. Они согласились, что инциденты явно были актом саботажа и обсудили совместное расследование инцидентов", - говорится в заявлении офиса Трасс.
Также политики обсудили перспективы сотрудничества в области развития ветровой энергетики и национальной безопасности.
"Лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря отвечает общим интересам", – говорится в заявлении.
- 26 сентября на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
- 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
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