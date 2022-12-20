Великобритания показала банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ
Банк Англии обнародовал изображения с новыми банкнотами, на которых изображен король Чарльз III
Об этом сообщили на сайте Банка Англии.
Так, портрет короля Чарльза III станет единственным изменением в нынешнем дизайне купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Его изобразили вместо портрета королевы Елизаветы II на лицевой стороне и в прозрачном защитном "окошечке".
Согласно указаниям королевской семьи, новые купюры напечатают для замены изношенных банкнот. Также они будут печататься для удовлетворения повышенного спроса, чтобы минимизировать финансовые и экологические последствия замены.
Впрочем, отмечают, что банкноты с изображениями королевы Елизаветы и короля Чарльза будут принимать в магазинах параллельно, после того, как новые купюры начнут циркулировать. В настоящее время в обращении находится около 4,5 млрд отдельных купюр Банка Англии, общая сумма которых составляет около 80 млрд фунтов стерлингов.
Банкноты с портретом короля Чарльза III начнут поступать в обращение с середины 2024 года.
- 8 декабря стало известно, что в Великобритании отчеканены первые монеты с изображениями короля Чарльза III: в обращение поступило около 10 млн. монет номиналом 50 пенсов.
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